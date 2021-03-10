شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. مصرع 9 في حريق بمبنى السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى تسعة اشخاص من بينهم خمسة من رجال الاطفاء وشرطي مصرعهم فى حريق مدمر في مبنى مكاتب للسكك الحديدية فى ولاية غرب البنغال بشرق الهند ، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن السيطرة على الحريق استغرق ما يقرب من 11 ساعة ، وأن عمليات مكافحة الحرائق جارية حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وبحسب المسؤولين ، تم العثور على سبع جثث في مصعد وجثثتين أخريين في أخرى.

يذكر أن الحريق اندلع في الساعة 6:30 مساء. بالتوقيت المحلي يوم الاثنين داخل الطابق 13 ، وبعد ذلك تم نقل ما لا يقل عن 25 سيارة إطفاء إلى الموقع لاحتواء الحريق.