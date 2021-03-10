شكرا لقرائتكم خبر عن الأمية تجتاح تركيا.. إحصائية تكشف وجود 3 ملايين سيدة غير متعلمة بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير هيئة الإحصاء التركية ومؤسسات مدنية أخرى، عن وجود ما يقرب من 3 ملايين سيدة وتحديدا "مليونين و877 ألف سيدة" أمية في تركيا، فيما ينخفض عدد خريجات الجامعات، وتكاد تختفي النساء من قوائم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

كما أوضحت التقارير، أن هناك 3 ملايين و85 ألف امرأة لم تكمل تعليمها، كما تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 30%، والبطالة 15 %.

ووفقًا لمؤشر الإيكونوميست للمساواة بين الجنسين في الحياة العملية تحتل تركيا المرتبة الثالثة في الفئة الأخيرة من بين 29 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب ما نشره موقع تركيا الآن.

وتبلغ نسبة خريجي الجامعات بالنسبة للنساء 16.3%، و1.9% من النساء حصلن على درجة الماجستير وحصل 0.3% منهن على درجة الدكتوراه، ويكاد يكون عدد النساء في كل من الإدارة العامة وإدارة الاقتصاد غير موجود، وتدير امرأتان فقط محافظتين من بين 81 محافظة في تركيا، بينما تقوم 29 امرأة فقط في 856 مقاطعة بمهام حاكم المقاطعة.