"أف بي آي" ينشر فيديو لرجل يزرع قنبلتين قرب الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" لقطات جديدة لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل يدوية في واشنطن عشية اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره مشاهد للمشتبه به التقطتها كاميرات المراقبة في عدد من أحياء العاصمة، وبدا الرجل مرتديا سروالا أسود لكن وجهه بقي محجوبا بغطاء للرأس وبكمامة كان يضعها ونظارات شمسية، كما كان يضع قفازات ويحمل حقيبة ظهر بيده.



وسبق لمكتب التحقيقات الفدرالي أن نشر صوراً للمشتبه به، بيّنت خصوصاً الحذاء الرياضي الذي كان ينتعله، وعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفه.

ويشتبه بأن الرجل زرع قنابل يدوية الصنع قرب مراكز للحزبين الجمهوري والديموقراطي على مقربة من مقرّ الكونجرس.

ولم تنفجر القنابل، وربما اقتصر الهدف منها على إبعاد شرطة الكونجرس قبيل الاقتحام.

وقال ستيفن دانتوونو نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "نعتقد أن أحداً في مكان ما يملك معلومات لم يدرك إلى حدّ الآن أهميتها".





وأكد أن هذه القنابل اليدوية الصنع كانت "عبوات حقيقية وكان يمكن أن تنفجر وتتسبّب بإصابات خطرة وبوفيات".

وكان الآلاف من مناصري الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب، قد هاجموا مقر الكونجرس في السادس من يناير/ كانون الثاني، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقُتل خمسة أشخاص في الهجوم الذي تتزايد الشكوك في عفويته، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونجرس.