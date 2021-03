"FBI" ينشر لقطات جديدة لشخص يزرع قنابل قرب الكونجرس (فيديو)

الأربعاء 10 مارس 2021

ويظهر الفيديو الذي تم نشره مشاهد للمشتبه به التقطتها كاميرات المراقبة في عدد من أحياء العاصمة الأمريكية. وبدا الرجل مرتديا سروالا أسود لكن وجهه بقي محجوبا بغطاء للرأس وبكمامة كان يضعها ونظارات شمسية، كما كان يضع قفازات ويحمل حقيبة ظهر بيده.

وسبق لمكتب التحقيقات الفدرالي أن نشر صوراً للمشتبه به، بيّنت خصوصاً الحذاء الرياضي الذي كان ينتعله، وعرض مكافأة قدرها مئة ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفه.

ويشتبه بأن الرجل زرع قنابل يدوية الصنع قرب مراكز للحزبين الجمهوري والديموقراطي على مقربة من مقرّ الكونجرس.

ولم تنفجر القنابل، وربما اقتصر الهدف منها على إبعاد شرطة الكونجرس قبيل الاقتحام.

وقال ستيفن دانتوونو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ”نعتقد أن أحداً في مكان ما يملك معلومات لم يدرك إلى حدّ الآن أهميتها“.

وأكد أنّ هذه القنابل اليدوية الصنع كانت ”عبوات حقيقية وكان يمكن أن تنفجر وأن تتسبّب بإصابات خطرة وبوفيات“.

وكان الآلاف من مناصري الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب قد هاجموا مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقُتل خمسة أشخاص في الهجوم الذي تتزايد الشكوك في عفويته، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونجرس.

The #FBI has released a video of the person who placed pipe bombs placed near Capitol Hill between 7:30 p.m. and 8:30 p.m. on January 5. If you recognize this person’s gait, body language, or mannerisms, submit a tip at https://t.co/iL7sD5efWD. Tips can remain anonymous. @FBIWFO pic.twitter.com/tCqM6ipVZz