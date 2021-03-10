“التشامبيونزليغ”.. بورتو يلتحق بدورتموند رغم الخسارة

جدة - عبدالحي حسين - حجز فريق بورتو البرتغالي، مكانا له بربع نهائي دوري أبطال أوربا، رغم خسارته في الإياب من ثمن نهائي المسابقة، بثلاثة أهداف لهدفين، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف واحد، وتسجيله لهدفين بملعب اليوفي أليانز ستاديوم.

وكان بورتو السباق للتهديف عن طريق أوليفيرا من علامة الجزاء في الدقيقة 19، ليتمكن بعدها كييزا من تسجيل هدفين في الدقيقة 49 و63؛ فيما تكفل أوليفيرا بتعديل النتيجة في الدقيقة 115، دقيقتان بعد ذلك، استطاع رابيو تسجيل الهدف الثالث لليوفي، إلا أن هدفه لم يمكن السيدة العجوز من العبوز إلى الدور المقبل.

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح بورتو بهدفين لهدف واحد.