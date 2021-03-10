158 عضوا في الكونغرس الأمريكي يؤيدون قيام جمهورية إيران الديمقراطية

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الدمام - شريف احمد - أيد 158 عضوا في الكونغرس الأمريكي قيام جمهورية إيران الديمقراطية، وأرسل عضوا الكونغرس توم مكلينتوك وبراد شيرمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي جون بايدن يؤكدان فيه تأييد 158 عضوا بالكونغرس قرار مجلس النواب 118 الذي يدعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية إيران الديمقراطية غير النووية وإدانة انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة، بحسب ما أكدت المعارضة الإيرانية في رسالة أرسلت لـ (اليوم) أمس.

وخاطب توم مكلينتوك، العضو الجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا الشعب الإيراني بالقول: أنتم لستم وحدكم في طريق النضال من أجل الحرية، ونبشركم خيرا بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين، والذين يمثلون أكثر من 83 مليون أمريكي، يدعمون قرار مجلس النواب رقم 118، الذي يعبر عن دعم رغبة الشعب الإيراني في إرساء جمهورية ديمقراطية في إيران قائمة على فصل الدين عن السياسة وغير نووية، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة الذي يرعاه نظام الملالي.

ويتضمن القرار مطالب الشعب الأمريكي لحكومته بضرورة مساءلة النظام الفاسد في إيران على ما ارتكبه من جرائم مناهضة للبشرية ضد الإيرانيين، وتمويله للإرهاب في جميع أنحاء العالم. ويلفت هذا القرار الانتباه إلى انتهاك نظام الملالي لحقوق الإنسان وإساءة استخدامه للمرونة الدولية.

وبحسب مراقبين سياسيين فإن قرار الكونغرس الأمريكي رقم 118 يدعو المجتمع الدولي إلى المطالبة بتنفيذ ما اتفقت عليه منظمة العفو الدولية والعديد من المعنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويجب أن تكون مساءلة نظام الملالي ومسؤوليه على انتهاكهم الصارخ لحقوق الإنسان هي الهدف الرئيس للمجتمع الدولي، وكذلك للإدارة الأمريكية.

وأضاف توم مكلينتوك: أرحبُ بوعد الإدارة الأمريكية الجديدة بعدم رفع العقوبات حتى تتمكن من إجبار نظام الملالي في طهران على العودة إلى مائدة المفاوضات والمطالبة بالتوقف تماما عن تخصيب اليورانيوم.

وتابع: أمننا الوطني وسلامنا واستقرارنا يستوجب أن تكون أمريكا صارمة وحاسمة في أثناء التفاوض مع الحكومة الإيرانية، نظرًا لأنه بات من الواضح أن لغة الحسم والقوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الملالي في إيران.

من جهته، قال براد شيرمان، العضو الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا إن قرار الكونغرس الأمريكي رقم 118 يدعم اتصال مجلس الأمن الدولي بأمريكا وشركائها وحلفائها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي حاليا، والعمل على إنشاء آلية تمكن المجلس من المراقبة أملا في التصدي لهذه الانتهاكات.

وأضاف: نحن جميعا ندرك جيدا دعم نظام الملالي للإرهاب، فهذا النظام الفاشي يدعم ميليشيات الحوثي وحزب الله وحماس، حتى أن هذا النظام معروف لدى الحكومات الأمريكية السابقة بدا من حكومة أوباما ثم حكومة ترامب وصولا إلى حكومة بايدن الحالية بأنه الراعي الرسمي للإرهاب الدولي في العالم، وهو نظام الحكم الذي يتصدر طليعة الإرهاب.

ويؤكد بول جوسار عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا أن الأمريكيين والأوروبيين والإيرانيين يدعمون المساعي الحثيثة التي تضطلع بها مريم رجوي لتحقيق العدالة والحرية في إيران.