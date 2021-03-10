شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخطط للفوز بـ«عالم ما بعد الوباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على خطة الصين للفوز في عالم ما بعد الوباء.

وبحسب تقرير لـ«آمي كين»، كانت الرسالة في المؤتمر الشعبي الوطني هي رسالة تفاؤل بشأن قوة اقتصادها والنضال ضد مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع التقرير يقول: كشفت الصين النقاب عن خارطة طريق لتعزيز صعودها في عالم ما بعد وباء كورونا، خلال الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية الصينية، معتبرة نجاحها ضد فيروس كورونا دليلًا على تفوق قيادتها، وحذرت في الوقت نفسه من التهديدات في الداخل والخارج.

ولفت إلى أنه برغم أن اجتماع الكونغرس الشعبي الوطني احتفالي إلى حد كبير، لكن الاجتماع قدم لمحة عن أولويات قادة الصين ورؤيتهم للمستقبل.

أزمات الداخل

ومضى تقرير الكاتب كين يقول: كانت الرسالة رسالة تفاؤل بشأن قوة اقتصادها وتضامن شعبها، والنضال ضد مجموعة من التحديات تتمثل في بيئة عالمية معادية، وأزمات ديموغرافية في الداخل، ومقاومة حكمها لهونغ كونغ.

وأردف: في العام الماضي، اتخذ التجمع التشريعي السنوي منعطفًا مفاجئًا، حيث أعلن كبار القادة عن قوانين أمنية شاملة جديدة في هونغ كونغ تهدف إلى قمع أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وأضاف: يوم الجمعة الماضي، تحركت بكين للقضاء على أي آثار لتلك الحركة من خلال الكشف عن إصلاح شامل لقوانين الانتخابات في الإقليم لضمان نظام «الوطنيين الذين يحكمون هونغ كونغ»، ستجعل التغييرات من الصعب للغاية على دعاة الديمقراطية حتى الترشح لمنصب.

وأردف: وفقا للخطة، سيتم تعديل القانون الأساسي، دستور هونغ كونغ المصغر، لتغيير عملية اختيار الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي في الإقليم. سيتم تكليف لجنة انتخابات مجددة بمهمة المساعدة في اختيار المرشحين للهيئة التشريعية.

ومضى يقول: أشار وانغ تشن، عضو المكتب السياسي المتخصص في المسائل القانونية، في خطاب ألقاه إلى أن التغييرات ستكون بمثابة عملية انتخابية جديدة «بخصائص هونغ كونغ»، وستكون العملية أيضًا تحت سيطرة بكين بقوة أكبر من أي وقت مضى.

وتابع: أعيدت هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، إلى الحكم الصيني في 1997 على وعد بمنحها درجة عالية من الحكم الذاتي لمدة 50 عامًا.

ومضى يقول: من ناحية الاقتصاد، وعدت الحكومة بنمو اقتصادي يزيد على 6 %، وهو هدف متواضع نسبيًّا وفقًا لمعايير توسع الصين قبل انتشار الوباء، ولكنه يمثل تحولًا كبيرًا عن العام الماضي وإشارة إلى التزامها بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم نشط.

انتعاش صيني

وتابع الكاتب: تشير التوقعات إلى أن الصين تتوقع انتعاشًا قويًّا بعد أن تسبب الوباء في توقف اقتصاد البلاد لعدة أشهر في العام الماضي، سجلت الصين في نهاية المطاف نموًا بنسبة 2.3 % في 2020، وهو أدنى معدل لها منذ سنوات، لكن إجراءاتها الصارمة ضد فيروس كورونا سمحت لها بإعادة فتح اقتصادها، بينما ظل المنافسون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متعثرين.

وأضاف: يعكس التركيز على الانتصار في مواجهة الصعوبات الجهود الأخيرة التي بذلها شي جين بينغ، الزعيم الصيني الأعلى، لتحقيق توازن، بينما يسعى إلى توجيه البلاد عبر ما يراه الحزب الشيوعي الحاكم وقتًا مليئًا بالمخاطر والفرص.

وأردف: مع استمرار البلدان في التصدي للوباء، ضاعف الحزب من رسالته القائلة إن النموذج السياسي الصيني للقيادة القوية والمركزية يتفوق على فوضى الديمقراطيات الليبرالية.

وتابع: سيكون تعزيز هذه الرسالة محورًا رئيسًا لشي وهو يتطلع إلى حدثين سياسيين مهمين، في يوليو، سيحتفل الحزب بالذكرى المئوية لتأسيسه، بعد ذلك، في 2023، من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى شي فترة رئاسية ثالثة، بعد مساعيه في 2018 لإلغاء حدود الولاية الدستورية.

وتابع التقرير: مع استمرار التنافس بين الصين على العلوم والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة ودول أخرى في حالة غليان، تعمل بكين بعزم في محاولة منها لتحقيق النصر.

ومضى يقول: بعد أكثر من عام بقليل من ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين، تعهدت بكين أيضًا بزيادة الموارد للحماية من الأمراض المعدية الناشئة ومخاطر السلامة الحيوية.

العالم الخارجي

وتابع: لتقليل اعتماد الدولة على العالم الخارجي، قالت الحكومة: «إنها ستركز على عدد من التقنيات المتطورة، بما في ذلك الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي والمعلومات الكمية وعلم الأعصاب».

وأردف: تدعو الخطة الخمسية الأخيرة للحزب الشيوعي تحديدًا إلى بناء «طريق الحرير القطبي».

وتابع: كما أكدت بكين دعمها القوي لمجالات الدفاع الأكثر تقليدية، وهي أولوية في عهد شي.

ومضى التقرير يقول: من المقرر أن ترتفع الميزانية العسكرية للصين بنحو 6.9 % هذا العام، بزيادة طفيفة عن العام الماضي، نظرًا لأنه من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي الإجمالي بشكل طفيف، لا يزال جيش التحرير الشعبي يتم تمويله بقوة.

وأضاف: لقد دفعت الزيادة في الإنفاق على مدى العقدين الماضيين، التي منحت الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم اليوم، تكلفة برنامج التحديث والتوسع الذي يهدف إلى تحدي الهيمنة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ، وخاصة في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان، وتابع: في عهد شي، وسعت الصين بشكل كبير قدراتها الصاروخية وشرعت في تحديث قواتها النووية الاستراتيجية، ونمت البحرية الصينية بسرعة أيضًا، وهي الآن أكبر عددًا من الأسطول الأمريكي.

وتابع: كما أوضحت بكين عزمها على المضي قدمًا في الجهود المبذولة لاستيعاب، أو تشويه العديد من الأقليات العرقية والدينية في البلاد، على الرغم من النقد العالمي المتزايد ضد حملتها ضد الأويغور والشعوب المسلمة الأخرى في المنطقة الغربية من شينجيانغ.

ولفت إلى أن مسودة الخطة الخمسية أكدت أهمية التنفيذ الكامل لسياسة الحزب الأساسية بشأن العمل الديني، والاستمرار في السعي إلى إضفاء الطابع الصيني على أديان الصين وتوجيه الأديان بنشاط حتى يمكن أن تكون متوافقة مع المجتمع الاشتراكي.