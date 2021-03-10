شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في جبهات تعز.. وانهيارات بين الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل المعارك على أكثر من جبهة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وأمس حقق الجيش الوطني تقدما مهما من خلال تحرير مواقع جديدة بجبهتي مقبنة والكدحة غرب مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري «إن الجيش الوطني حرر جبل الممطار المطل على منطقة الكويحة المحررة وطريق الطوير التي تشهد حاليا معارك عنيفة في عزلة اليمن بجبهة مقبنة».

وأضاف المصدر «إن المواجهات الدائرة في جبهة الكدحة أسفرت عن تحرير تبة الراعي وسائلة درخاف وجبل الدرب وتمت استعادة مدرعة ودبابة وما زالت المواجهات مستمرة مع ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا».

وكان مصدر إعلامي تابع للجيش اليمني قد أكد أن قوات الشرعية شنت الإثنين، هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير مناطق كبيرة غرب محافظة تعز، ونقلت وكالة «سبأ» عن قائد جبهة مقبنة العقيد مفضل الحميري قوله إن عناصر الجيش شنوا هجوما على مواقع الميليشيات، في أكثر من اتجاه، وحرروا مناطق ومواقع عدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات.

وقال العقيد الحميري: حرر الجيش عدة مناطق غرب تعز، وعلى وقع هذا التقدم المستمر كان قائد محور تعز قائد اللواء 145 مشاة اللواء الركن خالد قاسم فاضل، أكد أن العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف المرسومة.

وكانت القوات قد استكملت يوم الأحد الماضي السيطرة على كافة مناطق الريف الغربي لجبل حبشي غرب مدينة تعز وقامت بتأمينها بشكل كامل، قبل أن تقوم بنقل المعارك إلى مناطق مديرية مقبنة.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر الإعلام العسكري أن ضربات جوية مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية دمرت الإثنين تعزيزات حوثية ومدرعات وقواعد صواريخ في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

وبينما تواصل الميليشيات هجماتها على امتداد خطوط المواجهة في محافظتي مأرب والجوف، أفاد الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) بأن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن عناصر الجيش الوطني «خاضوا معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة النضود»، وإن المعركة استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، الذين تناثرت جثثهم في الصحراء.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية «تكبدت خسائر أخرى مادية بنيران مدفعية الجيش الوطني، التي دمرت عددا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران في مواقع متفرقة بالنضود».

وأشار المصدر إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة، مستهدفا آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 عربات كانت تحمل تعزيزات، حيث قتل كل مَنْ كان على متنها.