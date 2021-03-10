شكرا لقرائتكم خبر عن رواد النهضة الأحوازية: إيران خلف الهجوم على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، أن لديها دلائل تشير إلى أن الهجوم الذي وقع الأحد على مرافق شركة أرامكو في الظهران ورأس تنورة يقف وراءه النظام الإيراني، وأشارت إلى أن هذا الهجوم يشكل خطرا وتهديدا من شأنه أن يفاقم مخاطر انزلاق المنطقة برمتها إلى التصعيد في كل الاتجاهات.

وقال رئيس حركة رواد النهضة ميثاق عبدالله، عبر حسابه في «تويتر»، إن الاعتداءات المتكررة على المملكة العربية السعودية، التي تمثل العمق الإستراتيجي لكل العرب والمسلمين هي استهداف لجميع الأوطان العربية، وليس للسعودية فقط.

وتوعد رئيس الحركة النظام الإيراني، أن هذه الاعتداءات لن تمر مرور الكرام، مؤكدا أن على إيران انتظار التصعيد في الأحواز من كل الاتجاهات، وقال موجها حديثه لحكومة الملالي في طهران: «الأيام بيننا».

يذكر أنه تم استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات، فيما أوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن «إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، الذي يعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر»، موضحا أنه «لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات».

وأشار المصدر إلى «محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء الأحد، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة»، مبينا أنه «لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات».