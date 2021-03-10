شكرا لقرائتكم خبر عن بلوشستان تغضب.. الاحتجاج الإيراني يتزايد ضد «الملالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزايد الغضب الشعبي ضد نظام الملالي، إذ أفادت التقارير الواردة من أنصار منظمة مجاهدي خلق داخل البلاد بأن شهر فبراير الماضي، شهد ما لا يقل عن 271 احتجاجًا من قبل الشعب الإيراني، وآخرها سكان «سيستان وبلوشستان».

وقال التقرير: «إن الشعب الإيراني الغاضب من استبداد نظام الملالي قد تحمل المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا وتجاوزات النظام وجرائمه القمعية، بما في ذلك الاعتقال والسجن، والنزول إلى الشوارع للاحتجاج على النظام حتى يتمكنوا من تحقيق حقوقهم المسلوبة من الملالي الحاكمين، ويُظهر هذا العدد من الاحتجاجات في شهر واحد حجم الغضب في المجتمع الإيراني ضد نظام الملالي».

ووصفت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي انتفاضة «المواطنين البلوش» من سكان سيستان وبلوشستان بأنها انتفاضة لكل أبناء الشعب الإيراني، وقالت: تحية للمواطنين المنتفضين في «زاهدان وإيرانشهر وخاش وكريم آباد وشير آباد وقلعه بيد وغيرها» من المناطق في سيستان وبلوشستان.

وبشأن احتجاجات المتقاعدين، قالت رجوي: تحية للمتقاعدين المحرومين المنتفضين الذين نهضوا بشعار «مائدتنا فارغة وكفى ظلما»، والذين عكسوا صرخة مظلومية عموم الشعب الإيراني الضائق ذرعا من الفقر في ظل ولاية الفقيه.

وفتحت قوات الحرس، يوم الإثنين 23 فبراير الماضي، النار على عدد من ناقلي الوقود البلوش في منطقة بمشير الحدودية في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وتسببت هذه القضية في انتفاضة أهالي «سراوان» ومدن أخرى في محافظة سيستان وبلوشستان والتي استمرت لأكثر من أسبوع، ونظم 24 احتجاجا شعبيا في هذا الصدد ضد النظام.

وفي فبراير الماضي، نظم المتقاعدون 99 احتجاجا في 30 مدينة في إيران، وأقام المتقاعدون 4 تجمعات في طهران ومدن أخرى عن طريق مناشدات عبر الإنترنت.

وكان الاعتراض الرئيس للمتقاعدين هو تدني مستوى رواتبهم وصاروا في مرتبة أدنى من خط الفقر المعلن من قبل وكلاء النظام، كما أعربوا عن غضبهم لعدم تلقي مستحقات التأمين، ومكافأة التقاعد، وعدم دفع رواتب منتظمة.

كما كان هناك 43 احتجاجا من قبل العمال في 19 مدينة، فيما نظم عاملون بالتعليم 17 حركة احتجاجية في 5 مدن من 5 محافظات، ومن أهمها، تجمع للمعلمين المتعاقدين في طهران وشيراز وأصفهان في العاصمة، وتجمع تربويي كرج ومعلمي الروضة في «رشت».