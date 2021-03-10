شكرا لقرائتكم خبر عن بتكليف حوثي.. إيرانيون ولبنانيون يتجسسون على اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تزايدت شكاوى اليمنيين من تردي خدمة الإنترنت في بلادهم، كشف موظفون في مؤسسة الاتصالات الحكومية أمس (الثلاثاء)، تعيين مليشيا الحوثي فريقا هندسيا يضم يمنيين وإيرانيين ولبنانيين، لتولي عملية التجسس وتخفيض جودة الخدمة. وأفاد الموظفون بأن الفريق يتجسس على اتصالات اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي ومناطق الشرعية ورصد التحركات، إضافة إلى تخفيض جودة الإنترنت إلى مستوى شبه منعدم، مؤكدين أن المليشيا ترصد مراسلات اليمنيين؛ خصوصاً السياسيين والناشطين عبر صفحات التواصل الاجتماعي والشبكات المختلفة في مناطق سيطرة الشرعية. ولفت الموظفون إلى أن الفريق الهندسي كثف عمليات التجسس عقب إطلاق تصعيد المليشيا العسكري في عدد من المحافظات. وأكدوا أن الفريق يوفر معلومات للمليشيا عن قيادات الجيش والمقاومة للتواصل معها والتأثير على معنوياتها الميدانية في محافظتي مأرب وتعز ومطالبتها بتسليم مواقعها والوقوف مع الانقلاب.

وكشف مختطفون يمنيون مفرج عنهم أنهم تفاجأوا بعرض المليشيا عليهم مراسلاتهم في الواتساب والفيسبوك أثناء التحقيقات معهم كدلائل لتعذيبهم.