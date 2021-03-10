شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض.. وبيتكوين تكسر حاجز التريليون للمرة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الثلاثاء في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الإسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

إلى ذلك، تجاوزت قيمة البيتكوين حاز التريليون دولار مجدداً الثلاثاء حيث قفز سعر العملة المشفرة إلى 54348.57 دولار، بزيادة حوالي 7% قبل أن يتراجع السعر.

وهذه المرة الثانية التي تتجاوز فيها قيمة البيتكوين السوقية التريليون دولار بعد أن وصلت إلى هذا الإنجاز للمرة الأولى في 19 فبراير.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملات الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.46 بالمة إلى 91.95 في أواخر جلسة التداول، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال ساعات التداول الآسيوية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.544 بالمئة بعد أن وصل إلى 1.613 بالمئة يوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في 13 شهرا.

وصعد الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة إلى 0.7718 دولار أمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.65 بالمئة إلى 0.7174 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.47 بالمئة إلى 1.1903 دولار، وقفز الإسترليني 0.58 بالمئة إلى 1.39 دولار، مستفيدين من توقف مكاسب العملة الأمريكية.

ورغم تراجعها ما زالت العملة الخضراء مرتفعة أكثر من 2% منذ بداية العام، في ظل ارتفاع عوائد السندات بفضل بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل وسياسة نقدية تيسيرية.

