شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع 1% ومخزونات النفط الأمريكية تسجل زيادة حادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام قفزت 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 816 ألف برميل.

وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 295 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 8.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 3.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 3.5 مليون برميل. ولم يعقب معهد البترول الأمريكي على الأرقام.

انحسار موجة صعود النفط

وهبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة الثلاثاء مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للأمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك بلس.

وكانت الأسعار قفزت في جلسة الاثنين إلى أعلى مستوى منذ بدء جائحة كوفيد-19 بعد إطلاق قوات الحوثيين في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع سعودية يوم الأحد. لكن المملكة قالت إنها أحبطت الهجمات، وتراجعت الأسعار مع انحسار المخاوف حيال الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 72 سنتا، أو 1.06 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.52 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.01 دولار للبرميل. (رويترز)