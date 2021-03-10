السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أكد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته الاعتيادية مساء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المحاولتين الإرهابيتين اللتين قامت بهما الميليشيات الحوثية، لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران شرق المملكة، تشكل انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن مجلس الوزراء، تابع ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأوضح القصبي أن المجلس شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.

وأوضح القصبي أن مجلس الوزراء السعودي، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجددًا مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.