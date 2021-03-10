اليمن: «الحوثي» خيّر اللاجئين بين القتال أو السجن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، تفاصيل عن الجريمة التي ارتكبت في أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة تديره ميليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، مطالباً بتحقيق شفاف ومستقل.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته على تويتر، «إن المعلومات تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام ميليشيات الحوثي بحملة اعتقالات للاجئين الأفارقة من الشوارع والأسواق، وتخييرهم بين الالتحاق بدورات ثقافية وعسكرية، والزج بهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم، وأن اللاجئين احتجوا على سوء المعاملة في المعتقلات التي تفتقد لأبسط المعايير الإنسانية»، وأضاف «التقارير تؤكد مساعي ميليشيات الحوثي لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، والتقليل من أرقام الضحايا، في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن وجود 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 تواجدوا في منطقة الحريق لحظة الاندلاع».

وأشار إلى أن الجريمة المروعة التي ارتكبت في أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة تديره ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقاً، تم دفنهم في أحد المقابر المستحدثة بشكل جماعي، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على الجريمة.

ودعا إلى الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب. وفي ذات السياق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحى الذين حرقوا في مركز لاحتجاز المهاجرين يديره الحوثيون في صنعاء.

وأضافت في بيان صحافي، لها أنها «تواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب الوجود الأمني المتزايد في المستشفيات»، وذلك في إشارة إلى الإجراءات التي تتخذها ميليشيات الحوثي تجاه هذا الحادث المميت الذي لاتوجد أرقام نهائية حتى الآن حول أعداد الضحايا، وسط تقديرات بوفاة 50 شخصاً على الأقل، وإصابة 170 آخرين.

كما دعت منظمة الهجرة الدولية، ميليشيات الحوثي، إلى السماح للعاملين الصحيين والإنسانيين بالوصول إلى المهاجرين المصابين في الحريق المميت الذي وقع يوم الأحد في مركز الاحتجاز جنوب شرق العاصمة صنعاء، ووجهت نداء بإطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين في البلاد، وتجديد الالتزام بتوفير خيارات تنقل آمنة ومُنظَّمة للمهاجرين.

وأضاف البيان، «من غير المؤكد حتى اللحظة إجمالي عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في حريق مرفق احتجاز المهاجرين التابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، حيث لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية بذلك».