الميليشيات الحوثية تقتل وتصيب 2806 نساء منذ 2015

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

قال التحاف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً تسببت في مقتل وإصابة 2806 نساء، خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 في مختلف المحافظات.

وأضاف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادق الـ 8 من مارس من كل عام: «إنه وثق مقتل 849 وإصابة 1957 امرأة تصدرت محافظة تعز قائمة الانتهاكات»، مشيراً إلى توثيق 229 حالة اختطاف نفذتها ميليشيات الحوثي تصدرت أمانة العاصمة بـ 80 حالة.

وثمن التحالف اليمني، جهود المرأة وما تقدمه من تضحيات جسام في سبيل تحقيق قيم العدالة والمساواة والعيش بكرامة، معبراً عن عميق تضامنه مع ملايين النساء اليمنيات اللواتي يعشن أوضاعاً قاسية، ومذكراً العالم بعظم المأساة وقسوة الظروف التي تمر بها النساء اليمنيات.