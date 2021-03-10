إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية حول «النهضة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

رفضت إثيوبيا، أمس، الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة التي اقترحها السودان وأيدتها مصر، مؤكدةً تمسكها بالوساطة الأفريقية، في حين حذر السودان من الملء الثاني للسد. وقال دينا مفتي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية: «أبلغنا وفد الكونجو الديمقراطية موقفنا الرافض للوساطة الرباعية، وتمسكنا بالوساطة الأفريقية، لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح».

وأوضح أن الوفد الكونجولي بشأن الوساطة في سد النهضة لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية. وتقدم السودان بمقترح ودعمته القاهرة حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

وأصدرت وزارة الري السودانية تحذيراً عاجلاً بشأن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، وقال ضو البيت عبد الرحمن وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن مهندسي الوزارة بإدارتي الخزانات ومياه النيل يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة.

وأكد ضو البيت أن تلك الاستعدادات تأتي للحد من الآثار السلبية المتوقعة، ويشمل ذلك تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء، وحذر وكيل وزارة الري المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري في مناطق النيل الأزرق من «الدمازين» إلى الخرطوم، من أنه من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر.

وأشار ضو البيت إلى أن مناسيب المياه ستنخفض في هذا القطاع، كما ستتأثر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب ومحطات الري، وأوضح أنه ستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي، وشدد أنه يتوجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء، والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر المقبلين.

وفي تطور آخر، حذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل من تأثير ما وصفه بالتوترات الإقليمية على العملية الانتقالية في السودان، تزامناً مع استمرار عدم الاستقرار على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وقال في تغريدة على «تويتر»، أمس، إنه اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حيث حذر من أنه لا يمكن تحمل تكلفة تعريض العملية الانتقالية التاريخية في السودان للخطر بفعل التوترات الإقليمية الجارية، مؤكداً أن تلك العملية تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.