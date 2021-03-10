ولي العهد السعودي يستعرض مع حمدوك تطوير العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، أمس، في الرياض، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان، بما يحقق تطلعات شعبه، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.