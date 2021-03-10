مقتل 25 إرهابياًً بغارة جوية جنوب الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

قتل 25 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وأصيب 15 آخرون، في غارة جوية شنها الجيش الصومالي على قاعدة للحركة بين مدينتي أفجوي وبلعد جنوبي الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية تأكيد قائد الجيش الصومالي اللواء أدوا يوسف راغي، أن الغارة أسفرت عن مقتل قيادي في الحركة كان مسؤولاً عن المناطق الواقعة بين مدينتي أفجوي وبلعد، بالإضافة إلى تدمير قاعدتهم هناك بشكل كامل.

مما يذكر أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية جنوب البلاد للقضاء على عناصر الحركة.