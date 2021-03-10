إيران تتصدى مجدداً للتظاهرات بقطع «الإنترنت»

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (أ ف ب)

بعدما قطعت إيران الشهر الماضي خدمة الإنترنت في محافظة «سيستان- بلوشستان» في جنوب شرق البلاد لمدة أيام للتعتيم على تظاهرات، يفيد ناشطون بأن الحكومة تلجأ إلى هذا التكتيك بشكل متكرر عند حدوث احتجاجات.

وبحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، قُتل عشرة أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار في 22 فبراير على ناقلات وقود قرب مدينة سراوان في محافظة «سيستان- بلوشستان»، وهو ما أثار تظاهرات أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحيّ.

إلا أن معلومات قليلة تسرّبت عن الأحداث بسبب قطع السلطات بشكل شبه كامل خدمة الإنترنت على مدى أيام اعتباراً من 22 فبراير في هذه المحافظة، وهي من بين تلك الأكثر حرماناً في البلاد.

وتقع محافظة «سيستان- بلوشستان» على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وشهدت انعدام استقرار بين عامي 2005 و2010. ولا تزال تحصل فيها بشكل متكرر هجمات واشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلّحة. وتنسب طهران أعمال العنف هذه إلى جماعات تتهم إسلام أباد بدعمها. وفق معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية من ناشطين بلوش، قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم شاب عمره 17 عاماً، في 22 فبراير عندما «استخدم الحرس الثوري الإيراني بشكل غير قانوني القوة المفرطة ضد ناقلي وقود غير مسلحين بالقرب من مدينة سراوان».