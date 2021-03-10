واشنطن تعاقب محققَين بالحرس الثوري الإيراني بسبب التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني في قائمة العقوبات بسبب “تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن مخاوف واشنطن بشأن الانتهاكات التي “تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها”.

وقال بيان للوزير بلينكن إن “الولايات المتحدة أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء مخاوفها بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها بما في ذلك الاحتجاز القسري لعدد كبير جداً في ظروف يرثى لها”.

وأعلن الوزير تصنيف محققي الحرس الثوري الإيراني، علي همتيان، ومسعود صفداري، لتورطهما في “نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وتحديداً “للتعذيب والمعاملة السيئة والعقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهينة للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في إيران”.

وأكد بلينكن أن “هذين الشخصين وأفراد أسرهما المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة”، مضيفا “سنستمر في النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران”.

وتعهد الوزير بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، مضيفا أن الولايات المتحدة “ستواصل دعم حقوق الناس في إيران وستطالب الحكومة الإيرانية بمعاملة شعبها باحترام وكرامة”.