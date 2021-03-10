ولي عهد دبي يمدد تجميد رسوم الخدمات الحكومية حتى مطلع 2023

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرارا بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع العام 2023، وذلك دعما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وأضافت الوكالة أن القرار يأتي ”تعزيزا لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق“.

ونقلت الوكالة ذاتها عن ولي عهد دبي قوله إن ”هذا القرار يأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مراعاة مصلحة المجتمع بكافة مكوناته، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ القرارات التي تعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية وضمان الاستقرار المجتمعي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها“.

ونوه الشيخ حمدان بن محمد إلى أن ”حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات بناء على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة“.

ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

ويأتي قرار ولي عهد دبي ليمدد قرار تجميد الرسوم الحكومية الصادر في مارس 2018، في إضافة مهمة تدعم الحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الاثني عشر شهرا الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن، وذلك للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليار درهم واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات.