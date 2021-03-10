ستيني في تطوان يشتبه في اغتصابه تلميذة\ قاصر.. استغل صفته كمدرس

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت مدينة تطوان على وقع خبر اغتصاب رجل تعليم تلميذته، حيث أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 62 سنة، على النيابة العامة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر، وهتك عرضها.

وذكر بلاغ للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة تطوان، أن مصالح الشرطة توصلت بشكاية تقدمت بها تلميذة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، اتهمت فيها المشتبه فيه بهتك عرضها، مستغلا صفته كمدرس في إحدى المؤسسات التعليمية، حيث عرضّها لاعتداء جنسي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث، والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية ضحية ثانية، وتوقيف المشتبه فيه.

يذكر أن المشتبه فيه وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية المذكورة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة، صباح اليوم.