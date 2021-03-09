بتهمة اغتصاب جماعي لشابة.. 9 سنوات سجنا للنجم البرازيلي روبينهو

جدة - عبدالحي حسين - قضت محكمة الاستئناف بميلانو الايطالية بالسجن 9 سنوات في حق لاعب كرة القدم البرازيلي روبينهو، وصديقه ريكاردو فالكو، لمشاركتهما في اغتصاب جماعي لشابة في ملهى ليلي في ميلانو سنة 2013.

وشدد موقع “Globoesporte” علی أن الحكم صدر شهر دجنبر، قبل حكم محكمة الاستٸناف، التي قضت بتأكيد سجن روبينهو لمدة تسع سنوات بتهمة اغتصاب جماعي لامرأة شابة في ملهى ليلي، احتقارها و”إذلالها بوحشية”، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكا”.

وشدد الموقع ذاته علی أنه أمام دفاع روبينهو مهلة 45 يومًا للاستئناف أمام محكمة النقض، وهي ثالث وآخر درجة في محكمة العدل الإيطالية.

جدير بالذكر أن روبينهو، اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر سيتي، لعب خلال السنة التي اتهم فيها بالميلان بالاغتصاب، ويتعلق الأمر بفتاة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد الملاهي الشهيرة في ميلانو.