وزارة السياحة والصناعة التقليدية تكرم ابتسام العروسي- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - حظيت الممثلة ابتسام العروسي بتكريم من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين، الذي صادف اليوم العالمي للمرأة.

وكرمت العروسي إلى جانب الممثلة، جميلة الهوني، في مقر الوزارة على هامش حفل تتويج التعاونيات النسائية الفائزة في إطار الدورة الثانية للجائزة الوطنية لأحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني نسوي “لالة المتعاونة”.

وأكدت العروسي، ضمن تصريحاتها، أنها ستكون حاضرة في السباق الرمضاني، من خلال “ستكوم” جديد يحمل عنوان “كلنا مغاربة”، سيبث على شاشة التفاز.

يذكر أن ابتسام العروسي كشفت، ليلة أمس، استعدادها لاستقبال مولودها الأول، من زوجها المخرج، عبد الواحد مجاهد.