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مدرب “الأسود” يوجه الدعوة لمدافع المغرب التطواني حمزة الموساوي

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - وجه مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وحيد خليلوزيتش الدعوة للمدافع الأيسر لنادي المغرب أتلتيك تطوان، حمزة الموساوي، للمشاركة رفقة المنتخب الوطني الأول في التربص الإعدادي الذي سيخوضه خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 مارس الجاري بمركب محمد السادس بالرباط.

وجاء استدعاء اللاعب حمزة الموساوي للمنتخب الوطني الأول من طرف خليلوزيتش، وفق بلاغ للفريق التطواني، بعد تألقه رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين ببطولة الشان ومساهمته في تتويج المنتخب باللقب، إضافة إلى تألقه رفقة المغرب أتلتيك تطوان في المنافسات المحلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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