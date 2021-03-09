مدرب “الأسود” يوجه الدعوة لمدافع المغرب التطواني حمزة الموساوي

جدة - عبدالحي حسين - وجه مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وحيد خليلوزيتش الدعوة للمدافع الأيسر لنادي المغرب أتلتيك تطوان، حمزة الموساوي، للمشاركة رفقة المنتخب الوطني الأول في التربص الإعدادي الذي سيخوضه خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 مارس الجاري بمركب محمد السادس بالرباط.

وجاء استدعاء اللاعب حمزة الموساوي للمنتخب الوطني الأول من طرف خليلوزيتش، وفق بلاغ للفريق التطواني، بعد تألقه رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين ببطولة الشان ومساهمته في تتويج المنتخب باللقب، إضافة إلى تألقه رفقة المغرب أتلتيك تطوان في المنافسات المحلية.