برهم صالح: العراق بحاجة إلى عقد سياسي اجتماعي جديد

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، إن "العراق بحاجة إلى عقد سياسي اجتماعي جديد".



وأشار الرئيس العراقي في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز" عربية، إلى أن "الدستور العراقي كتب في ظروف استثنائية توافق عليها الأكراد والشيعة لكن السنة شعروا بالتهميش".

وكان الرئيس العراقي قال، في تصريحات سابقة، إن بلاده يجب ألا تتحول بلاده لساحة تصفية حسابات إقليمية.

وشدد صالح على أن "استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق من دون استقرار الأمن في العراق"، متهما جهات لم يسمها بعرقلة عمل الحكومة.

ولفت إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتباره مطلبا أفرزته ساحات الحراك الشعبي في العراق.

وتابع: "يجب عدم التهاون في إنجاز الخطوات الإصلاحية وتحديداً إجراء الانتخابات.. أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

وفي إطار محاولات لم الشمل العراقي ومساعدته على تجاوز الخلافات، زار قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية العراق، لمدة 4 أيام، للتأكيد على أهمية تعزيز الأخوة الإنسانية ودعا الجميع لإحياء قيم الأخوة الإنسانية".

وأكد الكاردينال أيوسو جيكسوت، رئيس المجلس البابوي للحوار، وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والذي رافق البابا في رحلته إلى العراق، إن البابا فرنسيس هدف من تلك الزيارة إلى تعزيز الحوار الثقافي وثقافة الالتقاء والشمولية حتى يستطيع كل فرد في مجتمعنا أن ينعم بالسلام في حياته بصرف النظر عن عرقه أو ثقافته أو دينه".