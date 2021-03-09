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ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء السوداني سبل تطوير العلاقات الثنائية

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محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

بحث الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية ، اليوم في الرياض، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس / أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه ، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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