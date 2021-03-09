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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء السوداني سبل تطوير العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم في الرياض، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس / أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه ، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.