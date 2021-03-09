السودان يبدأ عملية التطعيم ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن السودان بدأ، الثلاثاء، عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، مع إعطاء الأولوية للعاملين في قطاع الصحة.



وأوضحت الوكالة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية بمستشفى جبرة للعزل بالعاصمة الخرطوم بدأوا في تلقي جرعتهم الأولى من لقاح أستراينيكا.

وأضافت أنه سيتم التوسع في المرحلة الأولى على المدار الفترة من 15 مارس/آذار إلى 15 مايو/أيار لتشمل من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون مع أمراض مزمنة.

وتغطي المرحلة الأولى 3.5 في المئة من سكان البلاد.

وأصبح السودان أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستفيد من لقاحات برنامج "كوفاكس" عندما حصل على 828 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في الثالث من مارس/آذار.

ويقول السودان إنه يتوقع تسلم ما تبقى من إجمالي 3.4 مليون جرعة عبر "كوفاكس"، وهو برنامج لتوزيع اللقاحات تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية، في الربع الثاني من هذا العام.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن السودان يهدف إلى تغطية 20 في المئة من سكانه البالغ عددهم 44 مليون نسمة عبر برنامج "كوفاكس" بحلول سبتمبر/أيلول.

وحتى السابع من مارس/آذار، سجل السودان رسميا 28766 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 1915 وفاة.