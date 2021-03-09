شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. فرنسا تسجل 23 ألف إصابة وإيطاليا 19 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 23,302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و360 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,939,862 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 89,327.

فيما سجلت إيطاليا 19749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و376 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3101093 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 100479 وفاة.