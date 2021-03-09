شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 3939 إصابة بكورونا وتونس 614 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل لبنان 3939 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 45 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 401,810 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5134 وفاة.

فميا سجلت تونس 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 43 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 238613 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 8268 وفاة.