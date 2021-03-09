شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعاقب مسؤولين إيرانيين لتعذيبهما السجناء السياسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني لتورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتعذيبهما ومعاملتهما غير الإنسانية للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و 2020 في إيران.

وأكد البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن علي همتيان ومسعود صفداري وأفراد أسرهم المباشرين محظورون من الدخول إلى الولايات المتحدة، بموجب المادة 7031 من قانون العقوبات لعام 2021.

وأفاد البيان، أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، مشدداً على مواصلتها لدعم حقوق الإنسان في إيران ومطالبة النظام الإيراني بمعاملة شعبه باحترام وكرامة.