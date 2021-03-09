البنتاغون يوافق على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على تمديد انتشار الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، وذلك بناء على طلب قدمته شرطة مقر الكونغرس.

وكانت شرطة الكونغرس قدمت الأسبوع الماضي طلبا إلى البنتاغون لتمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية الكابيتول في واشنطن لمدة شهرين إضافيين.

ويوجد حاليا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.

وانتشرت قوات من الحرس الوطني الأمريكي تضمنت 20 ألف شخص في منطقة الكابيتول في يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وذلك في تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير من قبل أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.