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ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء السوداني سبل تطوير العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية ، اليوم في الرياض، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس / أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه ، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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