شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء السوداني سبل تطوير العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم في الرياض، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

