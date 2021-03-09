شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء السوداني سبل تطوير العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم في الرياض، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس / أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه ، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.