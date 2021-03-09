بالصور.. مظاهرة حاشدة في إسطنبول احتجاجا على قتل النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تجمعت آلاف النساء قرب ساحة تقسيم الرئيسية في مدينة إسطنبول التركية، الاثنين، احتجاجا على تقاعس السلطات في التحرك لمنع العنف ضد المرأة.



ويأتي ذلك في بلد زاد فيه معدل قتل النساء في السنوات القليلة الماضية.

وتجمعت المحتجات في شارع رئيسي بعدما أغلقت الشرطة مداخل ساحة تقسيم في يوم المرأة العالمي.

ووقفت الشرطة النسائية متشابكات الأيدي في نهاية الشارع، مانعات دخول الساحة وخلفهن الأسيجة وقوات الأمن ومدافع المياه.

وقالت ممرضة مشاركة في الاحتجاجات تدعى إيبيك دنيز وعمرها 36 عاما "النساء قويات للغاية وهم خائفون من ذلك. يجب أن يمنعوا القتلة وليس نحن".

وارتفع معدل قتل النساء إلى المثلين تقريبا بين 2011 و2019، وفقا لمجموعة تراقب قتل النساء التي قالت إن 51 امرأة قتلن منذ بداية 2021، وتوفي 26 أخريات في ظروف مثيرة للريبة.

ولا تحتفظ تركيا بإحصاءات رسمية لقتل النساء