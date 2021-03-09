الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين اثنين على قائمتها السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، مسؤولين إيرانيين اثنين على قائمتها السوداء لضلوعهما في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال احتجاجات عامي 2019 و2020.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية: "سنواصل دراسة الوسائل الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران".

وكانت واشنطن حذرت إيران مجددا، مؤكدة أنها تلعب دورا خبيثا ومشينا يقوض استقرار المنطقة.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس إن "إيران تقوض استقرار المنطقة ونتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة نفوذها".

وأضاف أن "واشنطن لن تتخلى عن مطلب امتثال إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وطالب جيمس الحوثيين بوقف هجماتهم ضد السعودية وأنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة، موضحا أن واشنطن تركز على المسار الدبلوماسي في اليمن لتحقيق التسوية السياسية لإنهاء الأزمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي، طالب فيه عدد من نواب الكونجرس الأمريكي، فرض مزيد من القيود على برنامج إيران النووي.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن 140 عضوًا بمجلس النواب يطالبون بفرض قيود على برنامج إيران النووي.