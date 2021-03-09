شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يقيّد هجمات «الدرون» خارج أفغانستان وسوريا والعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً على شنّ هجمات بطائرات مسيّرة «الدرون» ضدّ مجموعات إرهابية خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتّحدة رسمياً، وهي أفغانستان وسوريا والعراق، معدّلاً بذلك نهج سلفه دونالد ترامب الذي أجاز استخدام هذه الغارات على نطاق واسع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إن أية ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات إرهابية خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها. وتحدّث كيربي عن «توجيهات مؤقتة تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات المهمة»، وتابع أنّ التوجيهات ليست «دائمة» وأنّ الأمر لا يعني «وقف» الهجمات بوسطة طائرات مسيّرة، وأضاف: «نواصل التركيز على التهديد المستمر الذي تشكّله المنظّمات المتطرّفة... لا نزال مصمّمين على التعاون مع شركائنا الأجانب في التصدّي لهذه التهديدات». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» تم إبلاغ القادة العسكريين سرّاً بهذه التوجيهات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة لدى تولّي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنذ بداية ولايته الرئاسية في عام 2016 قد فوّض سلطات إدارة العمليات العسكرية ضدّ المجموعات الإرهابية التي كان سلفه باراك أوباما قد تولاها شخصياً، إلى قادته العسكريين مؤكّداً «ثقته بهم»، ومنذ وصول ترامب إلى سدّة الرئاسة تضاعفت الضربات بواسطة طائرات مسيّرة من 11 عملية في الصومال في عام 2015 إلى 64 عملية في عام 2019 وفق منظمة «إيروورز» المتخصّصة.