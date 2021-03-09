شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: نريد سياسة عقوبات مشتركة مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، إن ألمانيا تأمل في أن يفتح تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد رئيسها جو بايدن الباب أمام عقوبات مشتركة محتملة ضد الصين وروسيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من التجاوزات. وأضاف: إن على البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي العمل معاً؛ للدفاع عن مصالحهما وقيمهما المشتركة، وأبدى أسفه؛ لعدم وجود عمل منسق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. واتسمت رئاسة ترامب بضغوط مكثفة على ألمانيا؛ بسبب تقاعسها عن الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي التي يحددها حلف الأطلسي، وإصرار برلين على شراء الغاز الطبيعي الروسي والسياسات التجارية. وقال ماس في فعالية عن العلاقات الأمريكية ـ الألمانية نظمها معهد «بروكينجز»: «آمل أن نتمكن من العودة إلى الموقف المشترك عبر الأطلسي بشأن العقوبات المستهدفة، وهو أمر لم يكن ممكناً خلال السنوات الأربع الماضية».