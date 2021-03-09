شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني وخيام اعتصام وسط بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- ”الخليج 365”:

دخلت التحركات الشعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية ووتدهور قيمة الليرة مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي اسبوعها الثاني، الثلاثاء من دون توقف ما يؤشر إلى تجدد انتفاضة 17 تشرين الأول اكتوبر 2019، حيث توسعت رقعة الاحتجاجات بعد يوم «اثنين الغضب» لتشمل بيروت وكل المناطق وتقطع معها اوصال البلاد بسبب قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والحواجز الإسمنتية، بينما نصب المحتجون خياماً للاعتصام في وسط بيروت، في وقت نفى الرئيس ميشال عون ما يروج عن رسالة رئاسية الى مجلس النواب تطالب بنزع وكالة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

قطع الطرقات

ومنذ صباح الثلاثاء، عمد المحتجون إلى إغلاق طرقات عدة في محيط بيروت وفي شمال لبنان خصوصاً في طرابلس وفي البقاع شرقاً عبر إشعال الإطارات وإضرام النيران في مستوعبات النفايات أو حتى عبر ركن سياراتهم في منتصف الطريق. وتسبّب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب عند نقاط عدة بزحمة سير خانقة، ورغم عمل القوى الأمنية على إزالة العوائق لفتحها، أعيد قطع الطرق مراراً، ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس يوم الاثنين عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة ، لكن المحتجين نصبوا خياما للاعتصام في وسط العاصمة. وتأتي التحركات التي يقوم بها غالباً عشرات الشبان في كل منطقة، من دون تجمعات حاشدة، على وقع أزمة معيشية خانقة تزداد سوءاً بعدما فاقمتها إجراءات فيروس كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت، وفي بعض المناطق يُشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض. ويتهم مسؤولون في السلطة أحزابًا منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.

نفي رئاسي

من جهة أخرى، أعلن مكتب الإعلام في الر​ئاسة​ اللبنانية في بيان أن وسائل ومواقع إعلامية تتناقل عن «وكالة الانباء المركزية» خبراً مفاده أن الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى ​مجلس النواب​ «لنزع الوكالة» من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري «بسبب فشله في التشكيل»، نافياً «هذا الخبر نفياً قاطعاً فإنه يدرجه في سياق الاخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها مكتب الإعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب والعودة إليه في كل ما يخص أخبار رئيس الجمهورية ومواقفه».

التسرب النفطي

على صعيد آخر، سلم عون القائمة باًعمال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي نسخة من تقرير لبنان عن التسرب النفطي لتضمينه القرار 1701 والخروق الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وطلب عون من رشدي خلال استقبالها، أمس، تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في 18 مارس/آذار الجاري عن القرار 1701 مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ إسرائيل إلى الشواطئ اللبنانية، لا سيما وأن الأضرار التي نتجت منه كبيرة، وسلمها نسخة من التقرير الأولي الذي أودعه لبنان الأمم المتحدة عن الأضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطىء اللبنانية، وأكد تمسك لبنان بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية التي لحقت به. إلى ذلك، ذكرت وسائل اعلام لبنانية أن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة (درون) كانت تحلق فوق موقع عسكري في ميس الجبل، وقال شهود إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان قرب ميس الجبل، لكن لم يتسن التأكد من وقوع إصابات.