شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب عراقي واسع بدعوة الكاظمي للحوار الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - ”الخليج 365”، وكالات:
لقيت دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ترحيباً واسعاً من القوى السياسية، ورحب بها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، كما لقيت الدعوة ترحيباً مماثلاً من رئيس حكومة كردستان مسرور برزاني، فيما أحال وزير المالية، علي علاوي، مدير عام مصرف الرافدين إلى التحقيق لتورطه بشبهات فساد، في حين دمرت طائرات التحالف الدولي وكراً بداخله نحو 10 عناصر من تنظيم «داعش» الارهابي في محافظة نينوى، بينما القت القوات الامنية القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ«ولاية الجزيرة».
الحكيم وبرزاني يرحبان
وقال الحكيم في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتضامن مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى حوار وطني ونؤكد أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار». وجدد الحكيم المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات».
ورحب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، بدعوة الكاظمي. وقال في بيان، «باسم حكومة إقليم كردستان أرحب وأدعم دعوة الكاظمي، من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري». وأضاف «كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور».
التحقيق مع مدير عام
من جهة أخرى، جاء في وثيقة حصلت عليها «السومرية نيوز»، مذيلة بتوقيع وزير المالية، أنه «استناداً للصلاحيات المخولة وفق المادة 17 أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 قررنا سحب حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين/ وكالة وإحالته إلى التحقيق لقيامه بتوقيع عقد مع إحدى شركات الدفع الالكتروني دون استكمال الاجراءات القانونية». ونصت الوثيقة أيضاً على «تكليف بلال صباح حسين مدير عام المصرف الصناعي بتمشية أمور المصرف المذكور لحين الانتهاء من التحقيق».
على صعيد آخر، قال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، قام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية في جبل عداية في نينوى، أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من داعش». وأضاف «وفي الوقت ذاته خرجت قوة أمنية لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما في الحال».
لقيت دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ترحيباً واسعاً من القوى السياسية، ورحب بها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، كما لقيت الدعوة ترحيباً مماثلاً من رئيس حكومة كردستان مسرور برزاني، فيما أحال وزير المالية، علي علاوي، مدير عام مصرف الرافدين إلى التحقيق لتورطه بشبهات فساد، في حين دمرت طائرات التحالف الدولي وكراً بداخله نحو 10 عناصر من تنظيم «داعش» الارهابي في محافظة نينوى، بينما القت القوات الامنية القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ«ولاية الجزيرة».
الحكيم وبرزاني يرحبان
وقال الحكيم في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتضامن مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى حوار وطني ونؤكد أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار». وجدد الحكيم المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات».
ورحب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، بدعوة الكاظمي. وقال في بيان، «باسم حكومة إقليم كردستان أرحب وأدعم دعوة الكاظمي، من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري». وأضاف «كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور».
التحقيق مع مدير عام
من جهة أخرى، جاء في وثيقة حصلت عليها «السومرية نيوز»، مذيلة بتوقيع وزير المالية، أنه «استناداً للصلاحيات المخولة وفق المادة 17 أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 قررنا سحب حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين/ وكالة وإحالته إلى التحقيق لقيامه بتوقيع عقد مع إحدى شركات الدفع الالكتروني دون استكمال الاجراءات القانونية». ونصت الوثيقة أيضاً على «تكليف بلال صباح حسين مدير عام المصرف الصناعي بتمشية أمور المصرف المذكور لحين الانتهاء من التحقيق».
ضربة جوية للتحالف
على صعيد آخر، قال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، قام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية في جبل عداية في نينوى، أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من داعش». وأضاف «وفي الوقت ذاته خرجت قوة أمنية لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما في الحال».
وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن مفارزها تمكنت من القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ «ولاية الجزيرة» والمكنى بـ «القصاب»في قضاء تلعفر غربي نينوى.