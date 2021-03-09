ترحيب عراقي واسع بدعوة الكاظمي للحوار الوطني

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ضربة جوية للتحالف

على صعيد آخر، قال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، قام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية في جبل عداية في نينوى، أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من داعش». وأضاف «وفي الوقت ذاته خرجت قوة أمنية لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما في الحال».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن مفارزها تمكنت من القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ «ولاية الجزيرة» والمكنى بـ «القصاب»في قضاء تلعفر غربي نينوى.