شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الليبية تتعثر لليوم الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق مجلس النواب الليبي،للمرة الثانية،أمس الثلاثاء،جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى صباح الأربعاء، فيما دعا رئيس المجلس عقيلة صالح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة اليوم إلى المجلس للنظر بشأن منحها الثقة، في حين أبدى الدبيبة استعداده لتغيير أي اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمها من جديد للمجلس مطالباً النواب بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح. وقال صالح خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في سرت: «هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء في تشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة»، ودعاه إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة»، وأكد أن اللائحة الداخلية تنص على ضرورة تقديم 40 نائباً لاعتراضهم على أي وزير لإخراجه من التشكيلة الوزارية. وقال الدبيبة، خلال مخاطبته الجلسة، إنه ليس مرتاحاً لتشكيل حكومة ليبية تضم 26 وزيراً و6 وزراء دولة ونائبان، لكن التوازنات الجغرافية والسياسية في ليبيا فرضت هذا الأمر.

أمر جدلي

وقال الدبيبة إنه لا إمكانية لتشكيل حكومة مصغرة من 15 وزيرا خلال هذه الفترة بدل الحكومة التي تقدم بها، وقال «أحترم وجهة النظر هذه، لكنني عملت لمدة 28 يوماً من أجل تقديم التشكيلة الحالية، ولا يمكنني أن أستغرق عشرة أيام أخرى من أجل تقديم مقترح جديد لحكومة مصغرة». وأضاف، أن «مسألة الحكومة وعددها أمر جدلي. أرى إن قلنا عشرة أو خمسة عشر وزيراً سنجد من يقول: نريد تمثيل ليبيا جميعاً وهذا العدد لا يكفي». وخلت تشكيلة الدبيبة من أسماء شاغلي وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى وجود 3 حقائب وزارية يحملها مزدوجي الجنسية. وأعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.

وأضاف أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في حكومات ليبية سابقة لن يشارك في حكومة الوحدة. لم أختر سوى وزير واحد وتحدث الدبيبة عن المعوقات والضغوط التي اعترضته خلال فترة تشكيل الحكومة، مضيفا أن المحاصصة والتوازنات فرضت نفسها وأنه لم يختر إلا عضواً واحداً في الحكومة التي كان من المفروض أن يشكلها كاملة. وانتقد الدبيبة قرار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، وقال إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.

لست جهوياً

أكد الدبيبة أنه لا يسعى وراء المنصب، وليس بالشخص «الجهوي» بل يريد العمل لأجل صالح ليبيا بأكملها، وشدد على أن توحيد مؤسسات ليبيا أمرٌ حتمي، مؤكداً ضرورة مساهمة البرلمان في ذلك، ومضيفاً أنه سيذهب إلى بنغازي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان. وقال: «اجتماع اليوم (أمس) تاريخي وفخورون بلم شمل النواب لإنقاذ الوطن.. بلادنا تحتاج للعمل الجاد وحالة الحرب أهلكتنا».

وتابع: «لا يزال الطريق طويلاً أمامنا وعودة المهجرين في الخارج تهمنا، كما نرغب في مشاركة جميع الأطياف الليبية في الحكومة الجديدة».

الاقتصاد صفر

وحذر الدبيبة من أن «الاقتصاد الليبي أصبح صفراً، ووحدة الصف التي كنا نتحدى بها العالم دُمرت». وعن التعليم، قال: «وضعه متدنٍ، وهناك من يريد احتلال هذا البلد وتدميره بكل الطرق.. ليس لدي تحيز تجاه أي مدينة ليبية ونسعى للوحدة». وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وسيكون عليها دورا كبيرا، موضحاً أن الأطراف الليبية المتنازعة سعت وراء وزارة الدفاع، ونبه إلى أن بلاده ما تزال في حالة حرب، مبيناً أن «وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء ليبيا».

المرأة تمثل 15% من التشكيلة

وفيما يتعلق بدور المرأة، قال الدبيبة: «بناءً على قناعتي الشخصية بدور المرأة، قدرناها ومنحنا لها مكانا في هذه الحكومة؛ حيث تمثل 15% من التشكيلة الوزارية، وستمثل 30% في المؤسسات». وأكد الدبيبة عدم تمسكه بأي وزير تطاله شبهات الفساد، وأن كل الوزراء سيقدمون إقرارا بالذمة المالية. وفي سياق آخر، قال الدبيبة إن «المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولابد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة». وأضاف: «الآن سيادتنا منتهكة، وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة» لحل هذا الأمر. وقبيل انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، عقد الدبيبة، اجتماعا مغلقا مع رئيس البرلمان عقيلة صالح.(وكالات)