شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلق التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان- أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تعليق التعليم الوجاهي في مراحل التعليم كافة في المدارس والجامعات بعد ارتفاع أعداد المصابين اليومية بفيروس «كورونا». وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس إنه تقرر: «حرصاً على صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام الوجاهي والعودة إلى التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة بما فيها رياض الأطفال اعتباراً من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر». وأعيد فتح المدارس والجامعات في 7 فبراير/شباط للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة فقط ، وسجلت آلاف الإصابات بين صفوف الطلاب والمعلمين في الأسبوعين الأخيرين. وأضاف أبو قديس في ايجاز صحفي أنه تقرر أيضاً: «ايقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات التعليمية والتطبيقية (...) اعتباراً من يوم غد الأربعاء ولغاية 1 نيسان/إبريل 2021». وكان دوام الطلبة الجامعيين وجاهياً منذ الشهر الماضي يقتصر على بعض مساقات التعليم الجامعي التي تتضمن استخدام المختبرات والتطبيق مثل طلبة الطب والتشريح. وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة صخر دودين إن «تطورات الوضع الوبائي في المملكة تستدعي الحذر واتخاذ اجراءات اضافية». وأضاف أن الحكومة «بصدد اتخاذ إجراءات احترازية وتقييدية أخرى»، ستعلنها خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أنها «لم تكن تأمل الوصول إلى هذه الاجراءات المشددة». وكانت الحكومة قررت في 24 فبراير/ شباط إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة، إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بـ «كوفيد-19». وارتفعت أعداد الإصابات اليومية المسجلة في المملكة يوميا هذا الشهر. وسجل، الثلاثاء، 7072 اصابة بفيروس «كورونا» في المملكة ليرتفع اجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 442 ألفاً و202 إصابة. كما سجلت 59 وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 5046 وفاة. وكان الأردن اتخذ منذ مارس /آذارالعام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء فيه بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة، وفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة. كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء. كذلك ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخراً.