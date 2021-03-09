شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين ولي العهد السعودي وحمدوك في الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية، الرياض، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد اعتزاز الخرطوم بمواقف المملكة الداعمة لأمن السودان واستقراره. واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء ومسؤولون عدة من البلدين، العلاقات السعوديةـ السودانية في المجالات المختلفة، والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب مسائل عدة ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). وأكد البيان، حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية، بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره. وأشار بيان رسمي سوداني، إلى أن الزيارة تأتي تعبيراً عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث القضايا المشتركة، وسُبُل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين. وهذه الزيارة هي الثانية لحمدوك إلى السعودية منذ توليه منصبه. (وكالات)