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مباحثات بين ولي العهد السعودي وحمدوك في الرياض

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إلى العاصمة ، الرياض، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير ، ومسؤولين آخرين، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد اعتزاز الخرطوم بمواقف المملكة الداعمة لأمن السودان واستقراره. واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء ومسؤولون عدة من البلدين، العلاقات السعوديةـ السودانية في المجالات المختلفة، والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب مسائل عدة ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). وأكد البيان، حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية، بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره. وأشار بيان رسمي سوداني، إلى أن الزيارة تأتي تعبيراً عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث القضايا المشتركة، وسُبُل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين. وهذه الزيارة هي الثانية لحمدوك إلى السعودية منذ توليه منصبه. (وكالات)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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