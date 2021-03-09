شكرا لقرائتكم خبر عن دول منتدى غاز المتوسط توافق على ضم فرنسا وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أعلن الأعضاء المؤسسون لمنتدى غاز شرق المتوسط، عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، في الأول من مارس/آذار الجاري، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع، الذي عقدوه، الثلاثاء، في القاهرة، بحضور وزراء الطاقة القبرصي، والمصري، واليوناني والإسرائيلي، والإيطالي، والأردني، والفلسطيني. وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في بيان، أن الوزراء ناقشوا الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، ووافقوا ورحبوا بانضمام فرنسا بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة بصفة مراقب. كما وافقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021. وأضافت الوزارة، أن الأعضاء المؤسسين احتفلوا بعقد اجتماعهم الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان، مقرها القاهرة، مؤكدين مجدداً أهداف المنتدى ​​كمنصة حوار منهجي حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، كما أشاروا إلى أن المنتدى سوف يسهم في تنمية سوق غاز إقليمي مستدام، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة بمنطقة شرق المتوسط بالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي. وناقش الاجتماع سبل المضي قدماً في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى، حتى نهاية عام 2021، ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير/كانون الثاني 2022، عندما تتولى قبرص الدولة المؤسسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور. كما تم بالاجتماع تعيين أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول لشؤون المكتب الفني مصر، قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى. كما ناقش الاجتماع أنشطة المنتدى، بما في ذلك وضع استراتيجية طويلة المدى للمنتدى وإطلاق مبادرتين جديدتين حول «إزالة الكربون من الغاز» و «الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن»، تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية. وفي ضوء ذلك سيتم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء، تختص بإعداد الاستراتيجية، كما سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل مبادرة من المبادرتين، ثم تعرف الوزراء إلى مستجدات دراسة «العرض والطلب على الغاز في شرق المتوسط»، في إطار تقييم سوق الغاز والنظرة المستقبلية له. واعتمد الوزراء، برنامج عمل المنتدى للعام الجاري، والذي تضمن الخطوات الرئيسية المستهدفة في سبيل الانتهاء من التجهيز المؤسسي للمنتدى، بالتوازي مع أنشطته، بما في ذلك الدراسات والمبادرات وورش العمل.