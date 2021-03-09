شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يعود من كلباء بالوصافة وبحلم التتويج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

دخلت مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم منعطفاً جديداً، بعدما اشتعل الصراع على صدارة الترتيب بعدما أسهم تعادل الجزيرة مع شباب الأهلي 1-1 في خسارة المتصدر نقطتين ليبقى في المركز الأول برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن بني ياس الذي احتل الوصافة للمرة الأولى، و4 نقاط عن الشارقة الذي تراجع للمركز الثالث، و5 نقاط عن النصر الرابع.

وتعثر الجزيرة بالتعادل أمام شباب الأهلي، وإن كان كسب نقطة في الرمق الأخير، حين أبعد عنه المدافع ميلوس كأس الخسارة المُرّة بتسجيل هدف التعادل في مرمى «الفرسان» الذي أصيبت طموحاته بالمنافسة على اللقب بضربة لم تكن قاضية.

فتح تعثر الجزيرة بالتعادل باب الأمل ل«حصان الموسم» بني ياس الذي تقدم إلى الوصافة وقلص الفارق بينه وبين القمة إلى نقطتين فقط، بعدما عاد من ملعب كلباء بانتصار ثمين بهدفين مقابل لاشيء، ليواصل الفريق «السماوي» رحلته في الصراع على اللقب وسط صمت ومن دون كثير من ضجيج أو وعود.

وحافظ رجال المدير الفني الروماني إيسيلا على سجلهم الجيد خارج أرضهم، بعدما رفع المعدل إلى 6 مباريات من دون خسارة خارج أرضه للمرة الأولى منذ 2014-2015.

انحدار وتراجع

واصل الشارقة مسلسل الانحدار والتراجع، من دون أن يجد المدير الفني المواطن عبدالعزيز العنبري حتى الساعة «اللقاح» للداء الفني الذي يعانيه «الملك» الذي أضاع بوصلة الانتصارات منذ أن تغلب على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعرض الشارقة الذي توج بلقب الشتاء، وانفرد بالصدارة منذ المرحلة الرابعة وحتى السادسة عشرة، لضربة موجعة جديدة، حين مُني بالخسارة الرابعة هذا الموسم، والثالثة في آخر 4 مباريات، ليسجل تراجعاً كبيراً باحتلال المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الصدارة، ونقطتين عن بني ياس الوصيف.

حسابات وأرقام

كان هدف المدافع الصربي ميلوس من ركلة حرة مباشرة في الثواني الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام شباب الأهلي بمثابة هدية ثمينة لأصحاب الأرض، ذلك أن نيل نقطة من مواجهة شباب الأهلي وفي الرمق الأخير من زمن المباراة، جعل من التعادل بمثابة الفوز ل«فخر أبوظبي»، خاصة أن نقطة واحدة، أو ربما فارق المواجهات المباشرة، هو ما سيحسم لقب هذا الموسم.

وضمِن هدف مليوس «أستاذ الركلات الحرة» (سجل 4 أهداف من 4 ركلات حرة هذا الموسم)، إبعاد شبح الخسارة الثانية للجزيرة على أرضه، حيث نجح الفريق في ضمان كسب النقاط من كل مواجهة لعبها في استاد محمد بن زايد، منذ الهزيمة التي تعرض لها أمام الشارقة في الجولة الخامسة.

وسيراهن الجزيرة على المرحلتين 20 و21 من أجل الابتعاد عن الملاحقين، حيث سيكون على موعد مع مباراتين في متناول اليد على الورق، حين يلتقي مع حتا الأخير، والفجيرة وصيف القاع، ما قد يساعده على ضمان نيل العلامة الكاملة، مقابل خوض المنافسين والملاحقين مواجهات مباشرة، أو مباريات من العيار الثقيل.

تيجالي يسجل بعد 828 دقيقة

وحقق النصر فوزاً غالياً على الشارقة بهدفين مقابل هدف، ليضرب سرباً من العصافير بحجر واحد.

وتمكن النصر من تحقيق النقاط الثلاث التي أسهمت في دخول الفريق في صلب الصراع على اللقب، بعدما قلص الفارق مع الجزيرة المتصدر إلى 4 نقاط.

وجاء الانتصار ليوقف سلسلة تفوق الشارقة على «العميد» بعدما كان آخر نصر للفريق الأزرق في عام 2017.

وتألق سيباستيان تيجالي الذي سجل ثنائية، لينهي صياماً دام 828 دقيقة، بعدما توقف عن هز الشباك منذ زيارة شباك كلباء بثنائية في المرحلة الثامنة، وتحديداً منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكد تيجالي أنه عاشق لزيارة شباك الشارقة، بعدما رفع غلته في شباك «الملك» إلى 18 هدفاً، ليكون الفريق الأكثر زيارة لشباكه، علماً أنه رفع غلته في سجل الهدافين التاريخيين في المسابقة إلى 159 هدفاً.

وحقق «العميد» فوزه الثالث توالياً والرابع في آخر 4 مباريات لعبها في الدوري، علماً أنه جدد فوزه على الشارقة بعدما كان تغلب عليه بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

سجل مثالي

وحافظ الوصل على سجله خالياً من الهزائم في عام 2021 بعدما عاد من «دار الزين» بالتعادل الإيجابي أمام العين، من دون أن ينجح في كسر العقدة وتحقيق الفوز على الزعيم في ملعب الأخير، حيث لم يعرف حلاوة الانتصار منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وتمكن الفريق «الأصفر» من الوصول إلى تاسع مباراة من دون أن يمنى بخسارة وهي الحصيلة الأفضل ل«الإمبراطور» منذ حقبة المدرب السابق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وأنقذ البرازيلي رونالدو منديز الفريق «الأصفر» من الخسارة، حين سجل هدف التعادل بتسديدة من خارج المربع، ليكون الهدف ال11 له في المسابقة من خارج 18 ياردة، من بين 16 هدفاً سجلها في دوري الخليج العربي.

وحقق خورفكان فوزه الأكبر في حقبة الاحتراف، حين دك مرمى ضيفه الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ليكون الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

كما تعتبر هذه المرة الثانية التي يسجل فيها أبناء الخور 5 أهداف في المحترفين منذ أن تغلب على النصر 5-2 عام 2008.

وجاء فوز «نسور الخور» برازيلي الطابع، بعدما سجل رباعية عبر الثلاثي رافائيل هدفين مقابل هدف لكل من رامون لوبيز وآخر لباولينيو، قبل أن يسجل إسماعيل الحمادي الهدف الخامس في شباك «فارس الظفرة»، وهو الهدف ال500 الذي يسكن شباك المنافس في المحترفين.

معركة البقاء

وشهدت معركة البقاء في عالم الأضواء صراعاً حامي الوطيس بين الثلاثي المهدد، بعدما تحركت المياه الراكدة في النفق قبل تصاعد الدخان الأبيض الموعود في اليوم الأخير من عمر الموسم.

وبعد خسارة الثلاثي في المرحلة السابقة، كانت المرحلة 19 على موعد مع مباراة تحديد مصير، حين استقبل حتا الأخير ضيفه الفجيرة، لينتفض الفريق القابع في أسفل جدول الترتيب، وليحقق فوزاً قاتلاً بهدف من ركلة جزاء، ليحقق النقاط الثلاث التي فتحت له أبواب الأمل من أجل الخروج من قاع الترتيب بعدما رفع غلته إلى 8 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن الضيف الذي كان يحتل المركز الثاني عشر الذي يعتبر «مقعد النجاة» للثلاثي المهدد.

وواصل الفجيرة مسلسل الهزائم منذ تولي التونسي ناصيف البياوي قيادة الفريق خلفاً للصربي جوران، ليعود الفريق خطوة إلى الخلف، وليخسر مركز الأمان لمصلحة عجمان.

ونجح عجمان في تحقيق «ريمونتادا» حين حول تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلى تعادل ثمين 3-3 وهي النتيجة التي عادت لتتكرر بعد تعادلهما بالنتيجة نفسها في ذهاب موسم 2014-2015.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي ينجح فيها «البرتقالي» في تسجيل 3 أهداف خلال مباراة واحدة، بينما اهتزت شباكه بثلاثة أهداف، أو أكثر للمرة التاسعة في 19 مباراة.

إدواردو.. 8 من 8

واصل البرازيلي كارلوس إدواردو تأكيد أنه اللاعب «السوبر» في تشكيلة شباب الأهلي خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

ونجح كارلوس في تسجيل هدف الفرسان في شباك الجزيرة، ليرفع غلته إلى 8 أهداف في الدوري، كما ساهم في إحراز 8 أهداف في آخر 8 مباريات حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

وبات إدواردو مع إيجور ثنائي الخطر في تشكيلة المهندس مهدي علي، بعدما نجح الأخير في صنع نصف أهداف فريقه ال 12 الأخيرة (6 من أصل 12).

تنافس مثير على لقب الهداف

شهدت المرحلة 19 من دوري الخليج العربي تسجيل 22 هدفاً ليصل عدد الأهداف المسجلة في المسابقة بعد 19 جولة إلى 411 هدفاً في 133 مباراة.

وحافظ علي مبخوت على تواجده في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 وفابيو ليما في مركز الوصافة برصيد 16 هدفاً، بينما حل البرازيلي جواو بيدرو ثالثاً برصيد 14 هدفاً، وهنا ترتيب أبرز الهدافين:

17 هدفاً: علي مبخوت (الجزيرة).

16 هدفاً: فابيو ليما (الوصل).

14 هدفاً: البرازيلي جواو بيدرو (بني ياس).

12 هدفاً: البرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة)

11 هدفاً: البرازيلي كورونادو (الشارقة)، والبرازيلي إيغور جيسوس (شباب الأهلي).

9 أهداف: التوغولي مالابا (اتحاد كلباء)، والبرازيلي لوبيز (خورفكان).