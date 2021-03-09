شكرا لقرائتكم خبر عن بثينة العيسى: لا وجود لحضارتنا من دون اللغة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

استضافت جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، عن بعد، جلسة بعنوان «اللغة العربية الفصحى والتحديات الرقمية»، تحدثت فيها الروائية الكويتية بثينة العيسى، وأدارتها صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

وبداية عرفت غابش بضيفة الجلسة، وقالت: لعل ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع بالذات حول اللغة العربية، هو فيديو للعيسى انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت خلاله مهمومة بسبب اللغة العربية، وكانت لها رؤية خاصة استوقفتنا جميعاً، حول اللغة ودور الذاكرة المجتمعية في الحفاظ عليها حيث قالت في الفيديو: إننا حين نفقد لغة نفقد حضارة.

وقالت العيسى: «بعيداً عن كلمة حضارة، باعتبارها تحتاج إلى تأصيل، لنتحدث عن الثقافة باعتبار أنه لا حضارة من دون ثقافة، والثقافة هي ما يشكل هوية الإنسان، وعادة ما أحب أن أتخيل الثقافة كمنزل يتكون من غرف عدة، غرفة للموسيقى، وأخرى للملابس، وثالثة للأكل، وهناك غرف للعطور، والشعر، والرواية، والمسرح، وكلها مفردات للثقافة تجتمع معاً وتسهم في تشكيل توليفة تحدد هوية وانتماء الإنسان، وتحدد نمط حياته وطريقة تفكيره وحديثه وتطلعاته وأحلامه، فإذا كانت الثقافة هي هذا البيت المقسم لغرف عدة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: أين هي اللغة؟ وأعتقد أننا نظلم اللغة إذا جعلنا لها مجرد غرفة في بيت الثقافة، فهي أكبر من أن يتم استيعابها في أي غرفة، بل هي شيء أشبه بالتيار الكهربائي الذي يجعلنا نرى كل محتويات هذا البيت، فأنا من خلال هذه اللغة أستطيع التعرف مثلاً إلى الفنون الشعبية، أو أن أقرأ لمختلف الكتاب».

وأضافت، لكي تبقى اللغة، فهي تحتاج إلى الكثير من المقومات، منها الريادة العلمية مثلاً، والحرية، وببساطة شديدة أعتقد أنه لا وجود للحضارة العربية من دون وجود لغة الضاد.

وحول الشعور المتنامي بالقلق على العربية في عصر التقنيات الحديثة، قالت العيسى: «أعتقد أن علينا تغيير طريقة تفكيرنا، فعوضاً عن القلق، علينا أن نفكر كيف يمكن الاستفادة من هذه التقنيات في تعزيز لغتنا العربية، أنا لا أريد أن أنتمي لعقود سابقة، ولا أريد أن أكون مثل هؤلاء الذين لا يواكبون مستجدات العالم بحجة المحافظة على أنفسهم، هذا كلام مغلوط، ولا أعتقد أنه من الصواب أن ننظر للغتنا على أنها هشة وعرضة للدمار بسبب انفتاحنا على آفاق أخرى، بل علينا أن ندخل هذا العالم بثقة، وأطفالنا يشعرون بالراحة حيث تحيطهم التكنولوجيا، فنحن لا نستطيع أن نربّيهم وفق نمط تربيتنا نحن، نحتاج إلى أدوات جديدة، فالمشكلة ليست في وجود تقنيات رقمية جديدة، بل في غياب المحتوى العربي الذي يخاطب الطفل».