المطـر في المـوروث الإمـاراتـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

مفردات ومقولات وأمثال شعبية متداولة عن كل ما يخص المطر يرصدها الباحث جميع سالم الظنحاني في إصداره الأول بعنوان «المطر في الموروث الشعبي الإماراتي»، حصل عليها من الكتب والصحف والدوريات والشبكة العنكبوتية ومن الروايات الشفوية التي دعمت الكتاب.

قدم الكتاب د. حمد بن صراي، وثمن لفتة الكاتب التي تتعمق في تراث الإمارات بأدبه وفنونه ومحكياته، واعتبر أن الكتاب إضافة قيمة حول موضوع المطر ضمن أدبيات الامارات.

من الأقوال المأثورة التي ذكرها الكتاب في المقدمة «سيل الثلاثين سوا بالدروب يفر»، ومن الأهازيج والترنميات الخاصة بالمطر والتي خصص لها الباحث الفصل الأول «يُودي يودي يا سنيات الخصب عُودي، يُودي يودي بالبوارق والرعودي»، و عدد الباحث في الفصل الثاني مسميات المطر ومواسمه كأمطار الروايح وأمطار الوسمي، والمطالع والعقربي.

وخصص الفصل الثالث للأمثال والأقوال في الظواهر الجوية، مع الشرح المبسط للمفردات، أما الفصل الرابع فأدرج فيه مختلف المصطلحات والألفاظ التي تطلق على الأجواء والسحب عند أهل الامارات، واشتمل الفصل الخامس على مواسم الرياح وأنواعها، وتجول الفصل السادس في أحداث تاريخية في الظواهر الجوية مثل سنة الطبعة وعاصفة يوم القيامة، وسنة الخرس، وسنة الديلة.