السيسي يوجه رسالة هامة للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجميع يعمل على الارتقاء بحياة المواطنين، وأن التصدي لـ إعادة وتنمية الريف المصري، كله فى ثلاث سنوات بمبلغ من 500 لـ 600 مليار جنيه، وهذا أمر كان مخططا له 15 سنة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاءه بـ قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة، أنه يوجه رسالة مهمة للمواطنين، مؤكدًا الزيادة السكانية تسبب مشكلة كبيرة، ولا يوجد حل لتوفير مليون فرصة عمل للمواطنين فى العام.

ولفت إلى أن تنظيم النسل أمر مهم لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ونحتاج لـ تنظيم النسل لمدة 10 سنوات.