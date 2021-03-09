شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تشكر رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعتهما مستحقاتها المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص شكرها لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على اهتمامهما بمتابعة موقف المستحقات المالية للأكاديمية، مثمنة قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها 300 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وكذا صرف 606.4 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية فى أغسطس 2017، خلال العام المالى 2019/2020، وحتى العام المالى الحالى 2020/2021.

وأكدت الأكاديمية، فى بيان لها، أنه قد تم صرف كامل المبالغ المذكورة والمطلوبة على مشروع تطوير وتأهيل مبان الأكاديمية الوطنية للتدريب لتتوافق مع الأكواد الهندسية العالمية للمبانى التعليمية الخلاقة والمبدعة، بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية لنوع وجودة وفاعلية العملية التدريبية، وتمكين الأكاديمية من استيعاب الأعداد المضطردة الواردة إليها والقدرة على تنفيذ دورها الوطنى واستكمال التكليفات الواردة إليها والبرامج والمبادرات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الاستثمار فى العنصر البشرى والمساهمة فى بناء الإنسان المصرى ليكون الأداة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى دولة عصرية حديثة.