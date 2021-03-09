شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية "حماة الوطن": مصر دفعت ثمن أمنها واستقرارها من دماء أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللواء أركان حرب أحمد العوضى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن يوم الشهيد هو يوم خالد فى حياة كل المصريين وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، الذى استشهد فى 9 مارس 1969 أثناء تفقده لسير علميات القتال على الجبهة خلال حرب الاستنزاف، شرق مدينة الإسماعيلية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس تحدث عن أن الأمن والاستقرار الذى عاد على مصر كان ثمنه غالى، وثمنه دماء أبطال مصر وتضحياتهم من أجل أن يحيا هذا الوطن ولا بد أن نحافظ على وطننا.

وأكد أن الرئيس يسعى جاهدا لبناء مصر الحديثة من خلال المبادرات التى تتم لتطوير الريف المصرى، وهو ما يغير حياة 50 مليون مواطن مصرى، مشيرًا إلى أن هناك مدن عديدة ومشروعات عملاقة تم تنفيذها بجهود الرئيس السيسى وإصراره على النهضة بمصر وجعلها دولة حديثة.